Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 16:03
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
стоковое фото

После года войны в Украине и усиления давления на Анкару со стороны США и Европы в этом месяце Турция прекратила транзит в Россию товаров, которые попали под западные санкции.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник по вопросам экспорта и дипломат Цетин Текджелиоглу, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и приказало им не переправлять их в Россию, начиная с 1 марта, сообщил Текджелиоглу, председатель Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов.

Реклама:

"Любые товары из этого списка заблокированы для России, независимо от того, из какой страны они происходят", - сказал он.

Представитель Европейского Союза сообщил, что Анкара предоставила Европейской комиссии устные заверения, что с 1 марта товары, которые подпадают под санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании, не будут транзитом отправляться в Россию.

Министерство торговли Турции отказалось от комментариев.

ВИДЕО ДНЯ

Западные страны ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года. Однако каналы поставки из Турции и других мировых торговых центров остаются открытыми, что заставило Вашингтон в прошлом месяце сделать предупреждение об экспорте химикатов, микрочипов и других товаров, которые могут быть использованы в военных действиях Москвы.

Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что ни одна поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.

Учитывая серьезные предупреждения со стороны западных правительств, это была возможность избежать конфронтации с ЕС, куда направляется половина турецкого экспорта в рамках совместного таможенного союза, сказал Текджелиоглу.

"С начала марта есть список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию, и было дано соответствующее указание", - сказал он.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с компонентами из других стран, по-прежнему могут отправляться в Россию без ограничений, сказал он.

По его словам, новые ограничения Турции привели к тому, что российские импортеры начали искать альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах. "Их больше не волнует цена. Они просто пытаются закончить свое производство", - сказал он.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что российские компании в последние недели засыпали казахстанских партнеров новыми запросами на некоторые из тысяч наименований товаров, запрещенных Западом, причем два источника ссылаются на новые турецкие ограничения.

Напомним, Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, которые в последний год резко увеличили импорт передовых технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы они не использовались Россией для обхода санкций.

Темы: ТурцияРосcиясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: