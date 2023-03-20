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Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 17:03
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
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После года войны в Украине и усиления давления на Анкару со стороны США и Европы в этом месяце Турция прекратила транзит в Россию товаров, которые попали под западные санкции.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник по вопросам экспорта и дипломат Цетин Текджелиоглу, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и приказало им не переправлять их в Россию, начиная с 1 марта, сообщил Текджелиоглу, председатель Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов.

"Любые товары из этого списка заблокированы для России, независимо от того, из какой страны они происходят", - сказал он.

Представитель Европейского Союза сообщил, что Анкара предоставила Европейской комиссии устные заверения, что с 1 марта товары, которые подпадают под санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании, не будут транзитом отправляться в Россию.

Министерство торговли Турции отказалось от комментариев.

Западные страны ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года. Однако каналы поставки из Турции и других мировых торговых центров остаются открытыми, что заставило Вашингтон в прошлом месяце сделать предупреждение об экспорте химикатов, микрочипов и других товаров, которые могут быть использованы в военных действиях Москвы.

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Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что ни одна поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.

Учитывая серьезные предупреждения со стороны западных правительств, это была возможность избежать конфронтации с ЕС, куда направляется половина турецкого экспорта в рамках совместного таможенного союза, сказал Текджелиоглу.

"С начала марта есть список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию, и было дано соответствующее указание", - сказал он.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с компонентами из других стран, по-прежнему могут отправляться в Россию без ограничений, сказал он.

По его словам, новые ограничения Турции привели к тому, что российские импортеры начали искать альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах. "Их больше не волнует цена. Они просто пытаются закончить свое производство", - сказал он.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что российские компании в последние недели засыпали казахстанских партнеров новыми запросами на некоторые из тысяч наименований товаров, запрещенных Западом, причем два источника ссылаются на новые турецкие ограничения.

Напомним, Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, которые в последний год резко увеличили импорт передовых технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы они не использовались Россией для обхода санкций.

Темы: ТурцияРосcиясанкциивойна
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