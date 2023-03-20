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Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але з досвідом

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 17:11
Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але з досвідом
Фото: Сухопутні війська України

Верховна Рада України дозволила надавати офіцерські звання військовим, які мають бойовий досвід, але не мають військової вищої освіти.

Джерело: картка законопроекту №8339

Деталі: Законопроект "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ухвалили 283 голосами. 

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У пояснювальній записці йдеться, що Україна потребує якісних кадрів офіцерського складу, якими могли б стати особи сержантського і старшинського складу, що проходять військову службу та мають бойовий досвід. 

Однак стаття 20 Закону України визначає, що умовою для присвоєння первинного військового звання офіцерського складу і прийняття на військову службу за контрактом є успішне проходження навчання у вищих військових навчальних закладах. 

Таким чином, Рада дозволила на період воєнного стану приймати на військову службу за контрактом та надавати первинне офіцерське звання бійцям без військової вищої освіти, але з бойовим досвідом. Для цього військовий має проходити військову службу в зоні бойових дій не менш ніж 3 місяці та не менше трьох місяців успішно виконувати службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу.

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Також дозволяється приймати на військову службу за контрактом як офіцерів військових від 20 до 40 років.

Теми: Верховна Радаарміявійнаосвіта
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