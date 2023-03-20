Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але з досвідом

Верховна Рада України дозволила надавати офіцерські звання військовим, які мають бойовий досвід, але не мають військової вищої освіти.

Джерело: картка законопроекту №8339

Деталі: Законопроект "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ухвалили 283 голосами.

Реклама:

У пояснювальній записці йдеться, що Україна потребує якісних кадрів офіцерського складу, якими могли б стати особи сержантського і старшинського складу, що проходять військову службу та мають бойовий досвід.

Однак стаття 20 Закону України визначає, що умовою для присвоєння первинного військового звання офіцерського складу і прийняття на військову службу за контрактом є успішне проходження навчання у вищих військових навчальних закладах.

Таким чином, Рада дозволила на період воєнного стану приймати на військову службу за контрактом та надавати первинне офіцерське звання бійцям без військової вищої освіти, але з бойовим досвідом. Для цього військовий має проходити військову службу в зоні бойових дій не менш ніж 3 місяці та не менше трьох місяців успішно виконувати службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу.

ВІДЕО ДНЯ

Також дозволяється приймати на військову службу за контрактом як офіцерів військових від 20 до 40 років.