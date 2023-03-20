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Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с опытом

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 17:11
Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с опытом
Фото: Сухопутные войска Украины

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет предоставлять офицерские звания военным, которые имеют боевой опыт, но не имеют военного высшего образования.

Источник: карточка законопроекта №8339

Детали: Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" приняли 283 голосами. 

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В пояснительной записке говорится, что Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. 

Однако статья 20 Закона Украины определяет, что условием для присвоения первичного воинского звания офицерского состава и принятия на военную службу по контракту является успешное прохождение обучения в высших военных учебных заведениях. 

Таким образом, Рада разрешила на период военного положения принимать на военную службу по контракту и предоставлять первичное офицерское звание бойцам без военного высшего образования, но с боевым опытом. Для этого военный должен проходить военную службу в зоне боевых действий не менее 3 месяцев и не менее трех месяцев успешно выполнять служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава.

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Также разрешается принимать на военную службу по контракту в качестве офицеров военных от 20 до 40 лет.

Темы: Верховная Радаармиявойнаобразование
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