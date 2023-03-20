Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с опытом

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 18:11
Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с опытом
Фото: Сухопутные войска Украины

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет предоставлять офицерские звания военным, которые имеют боевой опыт, но не имеют военного высшего образования.

Источник: карточка законопроекта №8339

Детали: Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" приняли 283 голосами. 

В пояснительной записке говорится, что Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. 

Однако статья 20 Закона Украины определяет, что условием для присвоения первичного воинского звания офицерского состава и принятия на военную службу по контракту является успешное прохождение обучения в высших военных учебных заведениях. 

Таким образом, Рада разрешила на период военного положения принимать на военную службу по контракту и предоставлять первичное офицерское звание бойцам без военного высшего образования, но с боевым опытом. Для этого военный должен проходить военную службу в зоне боевых действий не менее 3 месяцев и не менее трех месяцев успешно выполнять служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава.

Также разрешается принимать на военную службу по контракту в качестве офицеров военных от 20 до 40 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная Радаармиявойнаобразование
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Верховная Рада
В Раду зашли представления на назначение трех министров
Рада призвала выполнить решение МУС и доставить Путина в Гаагу
Рада прекратила депутатство Забродского: генерал-лейтенант возвращается на военную службу
Последние новости
22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Все новости...