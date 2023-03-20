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Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допоміжні машини

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 17:13
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допоміжні машини
8 танків Leopard 2 - вже в Україні, фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Leopard 2 і чотирьох допоміжних машин.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

У відомстві опублікували серію фото, які демонструють доставку військової техніки з Норвегії до України.

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У міністерстві нагадали, що 26 січня Норвегія вирішила долучитись до міжнародної передачі танків Україні.

"Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу," - йдеться у повідомленні.

Танки перевозили за допомогою транспортного літака Ан-124.

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На додаток до переданих восьми танків і допоміжних машин Норвегія надає також кошти на боєприпаси і запасні частини.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не перемогла у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

9 березня стало відомо, що у Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних з польського боку одиниць техніки.

Перші чотири з 14 танків Leopard 2 Польща передала Україні на річницю повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Теми: допомога УкраїнітанкизброяНорвегія
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