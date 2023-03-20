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Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 и вспомогательные машины

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 17:13
Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 и вспомогательные машины
8 танков Leopard 2 - уже в Украине, фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Норвегии сообщили о доставке в Украину восьми танков Leopard 2 и четырех вспомогательных машин.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

В ведомстве опубликовали серию фото, которые демонстрируют доставку военной техники из Норвегии в Украину.

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В ведомстве напомнили, что 26 января Норвегия решила присоединиться к международной передаче танков Украине.

"Вскоре после этого было решено, что Норвегия передаст Украине восемь танков типа Leopard 2 и до четырех машин поддержки. Танки уже на месте, а в Польше, под эгидой ЕС, продолжается подготовка личного состава", - говорится в сообщении.

Танки перевозили с помощью транспортного самолета Ан-124.

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В дополнение к восьми танкам и вспомогательным машинам, которые были переданы, Норвегия предоставляет также средства на боеприпасы и запасные части.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не победила в своей агрессии против Украины", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Напомним, ранее парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки для Украины почти на 7 млрд евро.

9 марта стало известно, что в Польше завершилось обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила остальные 10 из 14 обещанных с польской стороны единиц техники.

Первые четыре из 14 танков Leopard 2 Польша передала Украине на годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Темы: помощь УкраинетанкиоружиеНорвегия
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