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Прем’єр Польщі порівняв Німеччину з Гамлетом: надто вагається між добром і злом

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 19:06

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за нерішучість, коли йдеться про необхідність показати силу Європи перед Росією.

Про це він сказав у виступі в Університеті Рупрехта і Карла в Гайдельберзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У своїй промові Моравецький, зокрема, згадав про російське вторгнення в Україну та про виклики, які воно створило перед європейцями.

"Путін вторгся в Україну, тому що думав, що Європа лінива, слабка. Рік потому ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що Європа повинна довести, що вона сильна. При цьому він критично описав позицію Німеччини, оскільки та, за його словами, "багато вагається".

"Це питання: бути чи не бути. Але на відміну від шекспірівського Гамлета, ми не повинні вагатися", - підкреслив він.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: "Deutschland ist Hamlet", Німеччина - це Гамлет, тому що Німеччина занадто багато вагається, замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив Моравецький.

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Як зазначає німецький канал ntv, Моравецький також звинуватив ексканцлера Герхарда Шредера в тому, що він своєю проросійською політикою поставив під загрозу саме існування Європи.

За його словами, політики, які орієнтувалися на дешеві енергоносії, допустили жахливу помилку, яка зараз стає очевидною.

"Якби Україна була зосереджена лише на матеріальних благах, вона б давно піддалася російській агресії. Натомість вони замислилися над собою як нацією" - сказав Моравецький.

Нагадаємо, посол України у Берліні Олексій Макеєв закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца заявити, що Україна повинна перемогти у війні.

Читайте також пояснення посла Німеччини в Україні про те, що надає Німеччина для перемоги України у війні.

Теми: НімеччинаПольщавійнаЄвропа
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