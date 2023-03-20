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Премьер Польши сравнил Германию с Гамлетом: слишком колеблется между добром и злом

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 18:06

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за нерешительность, когда речь идет о необходимости показать силу Европы перед Россией.

Об этом он сказал в выступлении в Университете Рупрехта и Карла в Гейдельберге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В своей речи Моравецкий в частности упомянул о российском вторжении в Украину и о вызовах, которые оно создало перед европейцами.

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"Путин вторгся в Украину, потому что думал, что Европа ленива, слаба. Год спустя мы видим, что он ошибался, по крайней мере частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что Европа должна доказать, что она сильна. При этом он критически описал позицию Германии, поскольку та, по его словам, "много колеблется".

"Это вопрос: быть или не быть. Но в отличие от шекспировского Гамлета, мы не должны колебаться", - подчеркнул он.

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"Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: "Deutschland ist Hamlet", Германия - это Гамлет, потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра", - отметил Моравецкий.

Как отмечает немецкий канал ntv, Моравецкий также обвинил экс-канцлера Герхарда Шредера в том, что он своей пророссийской политикой поставил под угрозу само существование Европы. По его словам, политики, которые ориентировались на дешевые энергоносители, допустили ужасную ошибку, которая сейчас становится очевидной.

"Если бы Украина была сосредоточена только на материальных благах, она бы давно подверглась российской агрессии. Вместо этого они задумались над собой как нацией", - сказал Моравецкий.

Напомним, посол Украины в Берлине Алексей Макеев призвал канцлера Германии Олафа Шольца заявить, что Украина должна победить в войне.

Читайте также объяснения посла Германии в Украине о том, что дает Германия для победы Украины в войне.

Темы: ГерманияПольшавойнаЕвропа
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