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В Україні загинув чеський доброволець

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 19:46

Доброволець із Чехії, який воював на боці України проти Росії, загинув кілька днів тому в Україні.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію порталу Blesk підтвердив речник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк.

"Можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні на вихідних. За наявною у міністерства інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік", – зазначив він.

Про особу загиблого громадянина Чехії не повідомляють.

"Конфлікти, на жаль, приносять втрати, але кожна окрема втрата дуже важка. Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода", – прокоментував президент Чехії Петр Павел на пресконференції в понеділок.

Востаннє про загибель чеха у війні в Україні повідомляли у червні 2022 року. Тоді стало відомо, що чоловік загинув у Донецькій області від влучання мінометного снаряду.

Нагадаємо, на вихідних важкого поранення на Донбасі зазнав чеський волонтер, який у межах проєкту Phoenix допомагає на сході України з лікуванням солдатів на передовій.

ВІДЕО ДНЯ

На початку 2022 року повідомляли, що у війні на боці України зголосились узяти участь понад 600 громадян Чехії.

Теми: війнадобровольціЧехіяУкраїна
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