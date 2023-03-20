Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні загинув чеський доброволець

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 18:46

Доброволець із Чехії, який воював на боці України проти Росії, загинув кілька днів тому в Україні.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію порталу Blesk підтвердив речник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк.

"Можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні на вихідних. За наявною у міністерства інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік", – зазначив він.

Реклама:

Про особу загиблого громадянина Чехії не повідомляють.

"Конфлікти, на жаль, приносять втрати, але кожна окрема втрата дуже важка. Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода", – прокоментував президент Чехії Петр Павел на пресконференції в понеділок.

Востаннє про загибель чеха у війні в Україні повідомляли у червні 2022 року. Тоді стало відомо, що чоловік загинув у Донецькій області від влучання мінометного снаряду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на вихідних важкого поранення на Донбасі зазнав чеський волонтер, який у межах проєкту Phoenix допомагає на сході України з лікуванням солдатів на передовій.

На початку 2022 року повідомляли, що у війні на боці України зголосились узяти участь понад 600 громадян Чехії.

Теми: війнадобровольціЧехіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
війна
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: