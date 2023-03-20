В Украине погиб чешский доброволец

Доброволец из Чехии, который воевал на стороне Украины против России, погиб несколько дней назад в Украине.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию порталу Blesk подтвердил представитель чешского министерства иностранных дел Даниэль Дрейк.

"Можем подтвердить, что доброволец с чешским гражданством, который воевал на стороне Украины, был убит в Украине на выходных. По имеющейся у министерства информации, это уже второй такой случай за последний год", - отметил он.

О личности погибшего гражданина Чехии не сообщается.

"Конфликты, к сожалению, приносят потери, но каждая отдельная потеря очень тяжелая. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека, мне очень жаль", - прокомментировал президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в понедельник.

Последний раз о гибели чеха в войне в Украине сообщалось в июне 2022 года. Утверждалось, что мужчина погиб в Донецкой области от попадания минометного снаряда.

Напомним, на выходных тяжелое ранение на Донбассе получил чешский волонтер, который в рамках проекта Phoenix помогает на востоке Украины с лечением солдат на передовой.

ВИДЕО ДНЯ

В начале 2022 года сообщалось, что в войне на стороне Украины согласились принять участие более 600 граждан Чехии.