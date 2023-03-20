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Уряд створить координаційний штаб для допомоги переселенцям

Понеділок, 20 березня 2023, 20:19
Уряд створить координаційний штаб для допомоги переселенцям

Кабінет міністрів і Верховна Рада плануть створити координаційний штаб для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: За його словами, в понеділок у Кабміні відбулася нарада, на якій обговорили житло, працевлаштування та допомогу від держави для ВПО. У ній взяли участь віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук, міністерка соцполітики Оксана Жолнович та народні депутати.

Пряма мова: "Розглянули проблемні питання, з якими найчастіше стикаються ВПО, та варіанти їх оперативного вирішення. Для цього буде створений координаційний штаб за участі урядовців та парламентарів. Також маємо комплексно залучити до роботи з ВПО обласні адміністрації на рівні заступників голів".

Більше деталей: Шмигаль повідомив, що цього року пріоритетним для уряду також є відновлення знищеного Росією житла.

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