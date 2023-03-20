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Правительство создаст координационный штаб для помощи переселенцам

Понедельник, 20 марта 2023, 20:19
Правительство создаст координационный штаб для помощи переселенцам

Кабинет министров и Верховная Рада планируют создать координационный штаб для решения проблем внутренне перемещенных лиц.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: По его словам, в понедельник в Кабмине прошло совещание, на котором обсудили жилье, трудоустройство и помощь от государства для ВПЛ. В нем приняли участие вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, министр соцполитики Оксана Жолнович и народные депутаты.

Прямая речь: "Рассмотрели проблемные вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются ВПЛ, и варианты их оперативного решения. Для этого будет создан координационный штаб с участием чиновников и парламентариев. Также должны комплексно привлечь к работе с ВПЛ областные администрации на уровне заместителей председателей".

Больше деталей: Шмыгаль сообщил, что в этом году приоритетным для правительства также является восстановление уничтоженного Россией жилья.

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