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Австрія через війну відхилила три запити України про екстрадицію

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 20:41

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну австрійські суди відхилили вже три запити про екстрадицію запитуваних Україною осіб, мотивуючи це воєнною ситуацією та можливою загрозою життю та здоров'ю цих осіб.

По це Укрінформу повідомили у міністерстві юстиції Австрії, передає "Європейська правда".

"З початку російської агресивної війни проти України на території Австрії на сьогодні відбулося три екстрадиційні провадження щодо видачі осіб в Україну, у ході яких компетентні суди визнали екстрадицію неприйнятною", - заявили у відомстві.

Це було обґрунтовано тим, що, за висновками австрійських судів, у зв'язку з воєнною ситуацією не можна виключати загрозу життю та здоров'ю осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі в Україні, а отже, існує ризик порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини, пояснили у міністерстві.

При цьому у відомстві вказали, що "в принципі кожне рішення про екстрадицію є індивідуальним".

Водночас, у міністерстві зазначили, що якщо Австрія відмовляє в екстрадиції, то відповідно до принципу міжнародного права "aut dedere - aut iudicare" (видай або суди — Ред.) австрійська прокуратура повинна вивчити, чи має здійснюватися внутрішнє кримінальне провадження проти відповідної особи за ті злочини, у зв'язку з якими просять про екстрадицію.

"Це також може бути застосовано і у випадку відмови в екстрадиції за можливі воєнні злочини", - додали у Мін’юсті Австрії.

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Однак у відомстві не уточнили прізвищ осіб, запити щодо екстрадиції яких до України відхилили. "Ми не можемо надати інформацію щодо конкретних справ", - аргументували у міністерстві.

Раніше земельний суд Відня у кримінальних справах вирішив не задовольняти вимогу української прокуратури про екстрадицію колишнього голови VAB Банку ("ВіЕйБі Банк") Олега Бахматюка через війну та загрозу "значного погіршення умов у державі, що подала запит".

У жовтні минулого року українські ЗМІ також повідомляли, що міністерство юстиції України направило компетентним органам Австрії клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, який є фігурантом кількох кримінальних проваджень в Україні.

Нагадаємо, Австрія минулого тижня оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Теми: Австріявійна
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