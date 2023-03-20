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Австрия из-за войны отклонила три запроса Украины об экстрадиции

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 19:41

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину австрийские суды отклонили уже три запроса об экстрадиции запрашиваемых Украиной лиц, мотивируя это военной ситуацией и возможной угрозой жизни и здоровью этих лиц.

Об этом Укринформу сообщили в министерстве юстиции Австрии, передает "Европейская правда".

"С начала российской агрессивной войны против Украины на территории Австрии на сегодня состоялось три экстрадиционных производства по выдаче лиц в Украину, в ходе которых компетентные суды признали экстрадицию неприемлемой", - заявили в ведомстве.

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Это было обосновано тем, что, по выводам австрийских судов, в связи с военной ситуацией нельзя исключать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в местах лишения свободы в Украине, а следовательно, существует риск нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, пояснили в министерстве.

При этом в ведомстве указали, что "в принципе каждое решение об экстрадиции является индивидуальным".

В то же время в министерстве отметили, что если Австрия отказывает в экстрадиции, то в соответствии с принципом международного права "aut dedere - aut iudicare" (выдай или суди - ред.), "австрийская прокуратура должна изучить, должно ли осуществляться внутреннее уголовное производство против соответствующего лица за те преступления, в связи с которыми запрашивается экстрадиция".

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"Это также может быть применено и в случае отказа в экстрадиции за возможные военные преступления", - добавили в Минюсте Австрии.

Однако в ведомстве не уточнили фамилий лиц, запросы об экстрадиции которых в Украину были отклонены. "Мы не можем предоставить информацию по конкретным делам", - аргументировали в министерстве.

Ранее земельный суд Вены по уголовным делам решил не удовлетворять требование украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего главы VAB Банка ("ВиЭйБи Банк") Олега Бахматюка из-за войны и угрозы "значительного ухудшения условий в запрашивающем государстве".

В октябре прошлого года украинские СМИ также сообщали, что министерство юстиции Украины направило компетентным органам Австрии ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.

Напомним, Австрия на прошлой неделе объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Темы: Австриявойна
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