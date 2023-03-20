Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрия из-за войны отклонила три запроса Украины об экстрадиции

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 20:41

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину австрийские суды отклонили уже три запроса об экстрадиции запрашиваемых Украиной лиц, мотивируя это военной ситуацией и возможной угрозой жизни и здоровью этих лиц.

Об этом Укринформу сообщили в министерстве юстиции Австрии, передает "Европейская правда".

"С начала российской агрессивной войны против Украины на территории Австрии на сегодня состоялось три экстрадиционных производства по выдаче лиц в Украину, в ходе которых компетентные суды признали экстрадицию неприемлемой", - заявили в ведомстве.

Это было обосновано тем, что, по выводам австрийских судов, в связи с военной ситуацией нельзя исключать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в местах лишения свободы в Украине, а следовательно, существует риск нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, пояснили в министерстве.

При этом в ведомстве указали, что "в принципе каждое решение об экстрадиции является индивидуальным".

В то же время в министерстве отметили, что если Австрия отказывает в экстрадиции, то в соответствии с принципом международного права "aut dedere - aut iudicare" (выдай или суди - ред.), "австрийская прокуратура должна изучить, должно ли осуществляться внутреннее уголовное производство против соответствующего лица за те преступления, в связи с которыми запрашивается экстрадиция".

"Это также может быть применено и в случае отказа в экстрадиции за возможные военные преступления", - добавили в Минюсте Австрии.

ВИДЕО ДНЯ

Однако в ведомстве не уточнили фамилий лиц, запросы об экстрадиции которых в Украину были отклонены. "Мы не можем предоставить информацию по конкретным делам", - аргументировали в министерстве.

Ранее земельный суд Вены по уголовным делам решил не удовлетворять требование украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего главы VAB Банка ("ВиЭйБи Банк") Олега Бахматюка из-за войны и угрозы "значительного ухудшения условий в запрашивающем государстве".

В октябре прошлого года украинские СМИ также сообщали, что министерство юстиции Украины направило компетентным органам Австрии ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.

Напомним, Австрия на прошлой неделе объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Темы: Австриявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Австрия
Австрия поддержала спецтрибунал за преступление агрессии РФ, таких стран уже 33 - Кулеба
Глава МИД Австрии опасается, что еще не все уровни эскалации в войне достигнуты
Глава МИД Австрии считает опасными идеи заставить Украину уступить России территории
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...