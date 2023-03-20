Федерація тенісу України виступила проти бойкоту змагань з росіянами

Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту з проханням не забороняти українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами.

Джерело: текст звернення на сайті ФТУ

Деталі: Звернення підписали президент федерації Сергій Лагур, перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Владислав Орлов та Ілля Білобородько.

У ньому ФТУ стверджує, що у разі бойкоту Україною змагань, де беруть участь росіяни і білоруси, український теніс припинить існування.

Дослівно: "Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу, адже гравці з цих країн беруть участь майже у кожному змаганні.

Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, які кожен на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають…

Якщо позбавити тенісистів можливості виступати на змаганнях, це означає втратити одну з ділянок фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо росіян та білорусів допускають до змагань, треба з ними грати та їх перемагати, а не уникати битви. Так, як роблять наші хлопці та дівчата у ЗСУ на фронті та усі свідомі громадяни кожен на своєму місці.

Ми виступаємо з позицією продовжувати виступати на міжнародних змаганнях, активізувати боротьбу за відсторонення гравців з росії та білорусі. Бити їх на кортах по всьому світу".

Деталі: Як пише профільний тенісний сайт "Великий теніс України", колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна виступила зі схожою позицією.

Пряма мова: "Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми - ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили…"

"За моїми оцінками, війна вже відкинула український спорт на 10 років назад. Спортивні досягнення - це та частина української ДНК, яку знають у світі. І мені як українці та як тенісистці дуже болить, щоб невиваженими або поспішними рішеннями ми не зламали цей переможний код…"

"Підсумовуючи, хочу сказати, що я негативно ставлюся до заборон. Хочеться, щоб ми шукали smart-рішення навіть під час війни…"

Більше деталей: Водночас Федерація фехтування України заявила, що українські фехтувальники бойкотуватимуть міжнародні турніри, у яких братимуть участь спортсмени із Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалила президія ФФУ.

Що передувало: Головні тенісні асоціації світу ATP та WTA дозволяють виступати тенісистам з Росії та Білорусі на своїх турнірах у нейтральному статусі.

При цьому Україна вимагає, щоб російським і білоруським спортсменам взагалі заборонили виступати на міжнародних змаганнях, інакше українські атлети бойкотуватимуть їх.