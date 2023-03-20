Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с россиянами

Федерация тенниса Украины обратилась к Национальному олимпийскому комитету и Министерству молодежи и спорта с просьбой не запрещать украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Источник: текст обращения на сайте ФТУ

Детали: Обращение подписали президент федерации Сергей Лагур, первая ракетка Украины Ангелина Калинина, а также теннисисты Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

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В нем ФТУ утверждает, что в случае бойкота Украиной соревнований, где участвуют россияне и белорусы, украинский теннис прекратит существование.

Дословно: "Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран участвуют почти в каждом соревновании.

Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, которые каждый на своем уровне продвигают проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют...

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Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, это означает потерять один из участков фронта.

Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, надо с ними играть и их побеждать, а не избегать битвы. Так, как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане каждый на своем месте.

Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси. Бить их на кортах по всему миру".

Детали: Как пишет профильный теннисный сайт "Большой теннис Украины", бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина выступила с похожей позицией.

Прямая речь: "Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы - нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали..."

"По моим оценкам, война уже отбросила украинский спорт на 10 лет назад. Спортивные достижения - это та часть украинской ДНК, которую знают в мире. И мне как украинцу и как теннисистке очень больно, что невзвешенными или поспешными решениями мы можем сломать этот победный код..."

"Подытоживая, хочу сказать, что я негативно отношусь к запретам. Хочется, чтобы мы искали smart-решения даже во время войны..."

Больше деталей: В то же время Федерация фехтования Украины заявила, что украинские фехтовальщики будут бойкотировать международные турниры, в которых будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Соответствующее решение принял президиум ФФУ.

Что предшествовало: Главные теннисные ассоциации мира ATP и WTA позволяют выступать теннисистам из России и Беларуси на своих турнирах в нейтральном статусе.

При этом Украина требует, чтобы российским и белорусским спортсменам вообще запретили выступать на международных соревнованиях, иначе украинские атлеты будут бойкотировать их.