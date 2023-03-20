Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі пояснили, чому не підписалися під спільними закупівлями боєприпасів для України

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 23:00
У Польщі пояснили, чому не підписалися під спільними закупівлями боєприпасів для України
Прапор Польщі, Варшава, NurPhoto via Getty Images

Польща у понеділок не підписалась під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, але обіцяє зробити це в найближчі дні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Щоправда, про що саме йдеться, вони не кажуть.

Про наміри інших країн приєднатися до угоди "після завершення національних процедур" йдеться у повідомленні Європейського оборонного агентства, яке розкриває деталі проєкту.

Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями.

Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже - поряд з Францією та Німеччиною - Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.

Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проект із закупівлі різних типів боєприпасів.

На сьогодні угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає рішення ЄС щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів стратегічним кроком, який наближає перемогу.

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті.

Теми: Польщадопомога УкраїнізброяЄвропа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Польща
У Польщі допускають подальші арешти у межах розслідування шпигунської мережі РФ
Прем’єр Польщі порівняв Німеччину з Гамлетом: надто вагається між добром і злом
Британія готова запропонувати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...