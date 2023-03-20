У Польщі пояснили, чому не підписалися під спільними закупівлями боєприпасів для України

Польща у понеділок не підписалась під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС, але обіцяє зробити це в найближчі дні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пояснюючи, чому Польща не підписала угоду, польські дипломати запевняють, що йдеться про завершення внутрішніх процедур у країні. Щоправда, про що саме йдеться, вони не кажуть.

Про наміри інших країн приєднатися до угоди "після завершення національних процедур" йдеться у повідомленні Європейського оборонного агентства, яке розкриває деталі проєкту.

Польські дипломати стверджують, що Польща підпише документ найближчими днями.

Вони запевняють, що Польща буде одним з трьох головних бенефіціарів спільних закупівель ЄС. Для країни це можливість отримання контрактів, підтримки та збільшення виробничих потужностей, адже - поряд з Францією та Німеччиною - Польща є одним з найбільших виробників боєприпасів, яких потребує Україна.

Повідомляється, що найближчими днями завод "Dezamet", що виробляє боєприпаси калібру 155 мм у Новій Дембі, відвідає комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт, підписаний 18 країнами, відкриває перед країнами два шляхи: дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібру 155 мм і семирічний проект із закупівлі різних типів боєприпасів.

На сьогодні угоду підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає рішення ЄС щодо плану надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів стратегічним кроком, який наближає перемогу.

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок підтвердив, що його держава не братиме участі в проєкті.