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В Польше объяснили, почему не подписались под совместными закупками боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 22:00
В Польше объяснили, почему не подписались под совместными закупками боеприпасов для Украины
Флаг Польши, Варшава, NurPhoto via Getty Images

Польша в понедельник не подписалась под проектом совместных закупок боеприпасов для Украины и для пополнения запасов стран ЕС, но обещает сделать это в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Объясняя, почему Польша не подписала соглашение, польские дипломаты уверяют, что речь идет о завершении внутренних процедур в стране. Правда, о чем именно идет речь, они не говорят.

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О намерениях других стран присоединиться к соглашению "после завершения национальных процедур" говорится в сообщении Европейского оборонного агентства, которое раскрывает детали проекта.

Польские дипломаты утверждают, что Польша подпишет документ в ближайшие дни.

Они уверяют, что Польша будет одним из трех главных бенефициаров совместных закупок ЕС. Для страны это возможность получения контрактов, поддержки и увеличения производственных мощностей, ведь - наряду с Францией и Германией - Польша является одним из крупнейших производителей боеприпасов, в которых нуждается Украина.

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Сообщается, что в ближайшие дни завод "Dezamet", производящий боеприпасы калибра 155 мм в Новой Дембе, посетит комиссар ЕС по вопросам промышленности Тьерри Бретон.

Проект, подписанный 18 странами, открывает перед странами два пути: двухлетнюю ускоренную процедуру для артиллерийских снарядов калибра 155 мм и семилетний проект по закупке различных типов боеприпасов.

На сегодня соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба считает решение ЕС относительно плана предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов стратегическим шагом, который приближает победу.

Между тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник подтвердил, что его государство не будет участвовать в проекте.

Темы: Польшапомощь УкраинеоружиеЕвропа
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