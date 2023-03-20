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У Лондоні зібрали майже $5 млн на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 22:23

Міністри юстиції понад 40 країн на конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні в понеділок зобов’язались виділити 4,9 мільйона доларів на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Конференція відбулась через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України.

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Як наголосив міністр юстиції Британії Домінік Рааб на початку конференції, "ми поділяємо переконання, що президент Путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності".

"Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів", – додав він.

За словами Рааба, конференція сприяла залученню додаткового міжнародного фінансування для МКС, а також інших пропозицій ресурсів від європейських країн, зокрема підтримки в проведенні розслідувань і судово-медичну експертизу.

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Своєю чергою прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що ордер на арешт Путіна – це не момент тріумфу, а "похмура подія", яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до встановлення справедливості для України.

Нагадаємо, у п'ятницю Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: Міжнародний кримінальний судУкраїнаВелика Британіягроші
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