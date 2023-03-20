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В Лондоне собрали почти $5 млн на работу Международного уголовного суда в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 23:23

Министры юстиции более 40 стран на конференции по вопросам военных преступлений в Лондоне в понедельник обязались выделить 4,9 миллиона долларов на поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Конференция состоялась через несколько дней после того, как МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины.

Как отметил министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в начале конференции, "мы разделяем убеждение, что президент Путин и все руководство должны быть привлечены к ответственности".

"Поэтому давайте убедимся, что мы подкрепляем наши слова делами, что мы подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасных преступлений", - добавил он.

По словам Рааба, конференция способствовала привлечению дополнительного международного финансирования для МУС, а также других предложений ресурсов от европейских стран, в частности поддержки в проведении расследований и судебно-медицинской экспертизы.

В свою очередь прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал, что ордер на арест Путина - это не момент триумфа, а "мрачное событие", которое напоминает миру, что совместные международные действия являются ключом к установлению справедливости для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в пятницу Международный уголовный суд выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: Международный уголовный судУкраинаВеликобританияденьги
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