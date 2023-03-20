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У ЄС можуть збільшити фонд, із якого фінансують зброю для України, на 3,5 млрд євро

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 23:54

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок заявив топ-дипломат об’єднання Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що Рада Євросоюзу схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

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"За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", – додав топ-дипломат ЄС.

"І знаючи, що буде більше потреб не лише в Україні, але й в інших країнах світу, Рада також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро", – зазначив він.

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки ухвалене не було.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Рада ЄС остаточного затвердида збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні, до 7,979 млрд євро до 2027 року, що забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

Теми: ЄСдопомога Україні
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