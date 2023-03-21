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В ЕС могут увеличить фонд, из которого финансируют оружие для Украины, на 3,5 млрд евро

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 00:54

Министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", по итогам заседания Совета ЕС в понедельник заявил топ-дипломат объединения Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что Совет Евросоюза одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года, который предусматривает использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказ в индустрии.

"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. Поэтому на практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число", - добавил топ-дипломат ЕС.

"И зная, что будет больше потребностей не только в Украине, но и в других странах мира, Совет также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой способности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро", - отметил он.

Боррель уточнил, что Совет согласился именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, решение пока принято не было.

Напомним, на прошлой неделе Совет ЕС окончательного утвердида увеличение финансового потолка Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд евро до 2027 года, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

ВИДЕО ДНЯ

На начало февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро - как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.

Темы: ЕСпомощь Украине
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