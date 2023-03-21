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Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 02:54
Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу
фото: twitter Байдена

Президент Штатів Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.

Джерело: повідомлення Білого дому

Пряма мова Байдена: "Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID–19".

"У 2021 році я доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває.

Ми повинні докопатися до суті походження COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям".

Деталі: Байден зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, що стосується походження COVID-19.

А також розсекретить і надасть якомога більше такої інформації відповідно до конституційних повноважень.

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Теми: БайденСШАкоронавірусCovid-2019
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