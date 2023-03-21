Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження коронавірусу
Президент Штатів Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.
Джерело: повідомлення Білого дому
Пряма мова Байдена: "Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID–19".
"У 2021 році я доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває.
Ми повинні докопатися до суті походження COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям".
Деталі: Байден зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, що стосується походження COVID-19.
А також розсекретить і надасть якомога більше такої інформації відповідно до конституційних повноважень.