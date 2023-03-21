Президент Штатов Джо Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса.

Источник: сообщение Белого дома

Прямая речь Байдена: "Я разделяю намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19".

"В 2021 году я поручил Разведывательному ведомству использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается.

Мы должны докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы помочь нам лучше предотвращать будущие пандемии".

Детали: Байден отметил, что его администрация будет продолжать просматривать всю засекреченную информацию, касающуюся происхождения COVID-19.

А также рассекретит и предоставит как можно больше такой информации в соответствии с конституционными полномочиями.