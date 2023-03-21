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Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса

Ольга ГлущенкоВторник, 21 марта 2023, 01:54
Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса
фото: twitter Байдена

Президент Штатов Джо Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса.

Источник: сообщение Белого дома

Прямая речь Байдена: "Я разделяю намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19".

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"В 2021 году я поручил Разведывательному ведомству использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается.

Мы должны докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы помочь нам лучше предотвращать будущие пандемии".

Детали: Байден отметил, что его администрация будет продолжать просматривать всю засекреченную информацию, касающуюся происхождения COVID-19.

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А также рассекретит и предоставит как можно больше такой информации в соответствии с конституционными полномочиями.

Темы: БайденСШАкоронавирусCovid-2019
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