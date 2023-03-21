Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 07:11
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю
фото: getty images

Росія обігнала Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником нафти до Китаю за перші два місяці 2023 року.

Джерело: Reuters із посиланням на дані китайського уряду

Деталі: За даними Головного митного управління Китаю, в січні-лютому поставки з Росії склали 15,68 млн тонн, або 1,94 млн барелів на добу (б/д), що на 23,8% більше, ніж 1,57 млн б/д за відповідний період 2022 року.

Минулого року Росія була другим за величиною постачальником нафти до Китаю, відвантаживши 86,2 млн тонн.

Імпорт саудівської нафти за два місяці склав 13,92 млн тонн, що еквівалентно 1,72 млн барелів на добу, в порівнянні з 1,81 млн барелів на добу роком раніше.

Саудівська Аравія була найбільшим постачальником нафти в Китай у 2022 році, продавши 87,49 млн тонн нафти протягом року, що еквівалентно 1,75 млн б/д.

Західні санкції та обмеження цін на російську нафту, що постачається морським транспортом, після вторгнення Москви в Україну обмежили коло покупців російської нафти, що призвело до торгівлі з глибокими знижками до міжнародних цінових орієнтирів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяКитайнафта
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Росія
Сі Цзіньпін заявив про "конструктивну роль" Китаю у врегулюванні "українського питання"
Росіяни пробують досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи на полі бою – ISW
У Росії не припиняється прихована мобілізація – ГУР
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...