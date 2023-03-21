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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Ольга ГлущенкоВторник, 21 марта 2023, 06:11
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
фото: getty images

Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года.

Источник: Reuters со ссылкой на данные китайского правительства

Детали: По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем 1,57 млн б/с за соответствующий период 2022 года.

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В прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком нефти в Китай, отгрузив 86,2 млн тонн.

Импорт саудовской нефти за два месяца составил 13,92 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,81 млн баррелей в сутки годом ранее.

Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2022 году, продав 87,49 млн тонн нефти в течение года, что эквивалентно 1,75 млн б/с.

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Западные санкции и ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским транспортом, после вторжения Москвы в Украину ограничили круг покупателей российской нефти, что привело к торговле с глубокими скидками к международным ценовым ориентирам.

Темы: РосcияКитайнефть
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