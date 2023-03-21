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Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 07:15
Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині
Інфографіка з Telegram Кириленка

Щонайменше 2 людини загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини 20 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 березня росіяни убили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці".

Деталі: Крім того, ще одна людина дістала поранення у Бахмуті та 2 поранені в Авдіївці.

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Станом на ранок 21 березня окупанти убили щонайменше 1 420 мирних мешканців Донецької області та поранили щонайменше 3 244 мешканці.

Кириленко підкреслює, що ці цифри неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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