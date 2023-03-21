Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині

Щонайменше 2 людини загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини 20 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 березня росіяни убили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці".



Деталі: Крім того, ще одна людина дістала поранення у Бахмуті та 2 поранені в Авдіївці.

Реклама:

Станом на ранок 21 березня окупанти убили щонайменше 1 420 мирних мешканців Донецької області та поранили щонайменше 3 244 мешканці.



Кириленко підкреслює, що ці цифри неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

