Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области

По меньшей мере 2 человека погибли и еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 20 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке".

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Детали: Кроме того, еще один человек получил ранения в Бахмуте и 2 ранены в Авдеевке.

По состоянию на утро 21 марта оккупанты убили по меньшей мере 1 420 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 3 244 жителя.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.