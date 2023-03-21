У Києві зранку погіршилася якість повітря – рекомендують не провітрювати

Вранці 21 березня у столиці України погіршилася якість повітря, тому киянам рекомендують поки не провітрювати приміщення та утриматися від фізичної активності на вулиці.

Джерело: КМДА і сайт SaveEcoBot

Дослівно КМДА: Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці".

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Деталі: На сайті SaveEcoBot можна побачити, що шкідливий рівень перевищений у декількох районах Києва.

Це вперше за останній місяць якість повітря суттєво погіршилася.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном також можна у системі моніторингу КМДА та в застосунку "Київ Цифровий".