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У Києві зранку погіршилася якість повітря – рекомендують не провітрювати

Олена РощінаВівторок, 21 березня 2023, 09:23

Вранці 21 березня у столиці України погіршилася якість повітря, тому киянам рекомендують поки не провітрювати приміщення та утриматися від фізичної активності на вулиці.

Джерело: КМДА і сайт SaveEcoBot

Дослівно КМДА: Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці".

Деталі: На сайті SaveEcoBot можна побачити, що шкідливий рівень перевищений у декількох районах Києва.

 

Це вперше за останній місяць якість повітря суттєво погіршилася. 

 

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном також можна у системі моніторингу КМДА та в застосунку "Київ Цифровий".

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Теми: Київекологія
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