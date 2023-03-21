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В Киеве утром ухудшилось качество воздуха – рекомендуют не проветривать

Елена РощинаВторник, 21 марта 2023, 08:23

Утром 21 марта в столице Украины ухудшилось качество воздуха, поэтому киевлянам рекомендуют пока не проветривать помещения и воздержаться от физической активности на улице.

Источник: КГГА и сайт SaveEcoBot

Дословно КГГА: Утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. До нормализации ситуации рекомендуем воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице".

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Детали: На сайте SaveEcoBot можно увидеть, что вредный уровень превышен в нескольких районах Киева.

 

Это впервые за последний месяц качество воздуха существенно ухудшилось.

 

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном можно также в системе мониторинга КГГА и в приложении "Киев Цифровой".

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Темы: Киевэкология
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