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ЄС запустив проєкти у Болгарії для захисту від нелегальної міграції

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 09:38

Європейська комісія розпочала пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання нелегальному прибуттю людей, посилення управління кордонами та міграцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайт Єврокомісії.

Проєкт передбачає впровадження Болгарією цільових інструментів і практик у сфері прискорених процедур надання притулку та ефективного повернення нелегальних мігрантів.

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Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ (Агентство ЄС з питань притулку, Європол та Frontex).

"Пілотний проєкт ґрунтується на передових практиках і досвіді Болгарії, включаючи її відмінну співпрацю з Сербією, Туреччиною та іншими сусідніми країнами, а також з агентствами ЄС, що працюють в Болгарії", - йдеться у заяві.

Ключовим пріоритетом є зміцнення зовнішніх кордонів шляхом посилення заходів спостереження на болгарсько-турецькому кордоні. Комісія та Болгарія завершують оцінку потреб, і Брюссель надасть фінансову підтримку для посилення управління на кордоні з Туреччиною.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні Євросоюз вирішив продовжити до 2025 року військову місію IRINI у Середземному морі, яка забезпечує виконання ембарго ООН на постачання зброї в Лівію.

Теми: Болгарія
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