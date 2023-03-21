Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС запустив проєкти у Болгарії для захисту від нелегальної міграції

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 10:38

Європейська комісія розпочала пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання нелегальному прибуттю людей, посилення управління кордонами та міграцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайт Єврокомісії.

Проєкт передбачає впровадження Болгарією цільових інструментів і практик у сфері прискорених процедур надання притулку та ефективного повернення нелегальних мігрантів.

Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ (Агентство ЄС з питань притулку, Європол та Frontex).

"Пілотний проєкт ґрунтується на передових практиках і досвіді Болгарії, включаючи її відмінну співпрацю з Сербією, Туреччиною та іншими сусідніми країнами, а також з агентствами ЄС, що працюють в Болгарії", - йдеться у заяві.

Ключовим пріоритетом є зміцнення зовнішніх кордонів шляхом посилення заходів спостереження на болгарсько-турецькому кордоні. Комісія та Болгарія завершують оцінку потреб, і Брюссель надасть фінансову підтримку для посилення управління на кордоні з Туреччиною.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз вирішив продовжити до 2025 року військову місію IRINI у Середземному морі, яка забезпечує виконання ембарго ООН на постачання зброї в Лівію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Болгарія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Болгарія
У Софії політик викинув із мерії прапор України під вигуки "Ура!"
Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції проти атомної енергетики РФ – ЗМІ
У Болгарії визнали конституційною військову допомогу Україні
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...