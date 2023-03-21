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ЕС запустил проект в Болгарии для защиты от нелегальной миграции

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 09:38

Европейская комиссия начала пилотный проект с Болгарией по предотвращению нелегального прибытия людей, усилению управления границами и миграцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайт Еврокомиссии.

Проект предусматривает внедрение Болгарией целевых инструментов и практик в сфере ускоренных процедур предоставления убежища и эффективного возвращения нелегальных мигрантов.

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Он будет реализован при операционной и технической поддержке Еврокомиссии и ключевых агентств ЕС в сфере внутренних дел (Агентство ЕС по вопросам убежища, Европол и Frontex).

"Пилотный проект основывается на передовых практиках и опыте Болгарии, включая ее отличное сотрудничество с Сербией, Турцией и другими соседними странами, а также с агентствами ЕС, работающими в Болгарии", - говорится в заявлении.

Ключевым приоритетом является укрепление внешних границ путем усиления мер наблюдения на болгарско-турецкой границе. Комиссия и Болгария завершают оценку потребностей, и Брюссель окажет финансовую поддержку для усиления управления на границе с Турцией.

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Напомним, накануне Евросоюз решил продлить до 2025 года военную миссию IRINI в Средиземном море, которая обеспечивает выполнение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Темы: Болгария
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