ЕС запустил проект в Болгарии для защиты от нелегальной миграции

Европейская комиссия начала пилотный проект с Болгарией по предотвращению нелегального прибытия людей, усилению управления границами и миграцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайт Еврокомиссии.

Проект предусматривает внедрение Болгарией целевых инструментов и практик в сфере ускоренных процедур предоставления убежища и эффективного возвращения нелегальных мигрантов.

Он будет реализован при операционной и технической поддержке Еврокомиссии и ключевых агентств ЕС в сфере внутренних дел (Агентство ЕС по вопросам убежища, Европол и Frontex).

"Пилотный проект основывается на передовых практиках и опыте Болгарии, включая ее отличное сотрудничество с Сербией, Турцией и другими соседними странами, а также с агентствами ЕС, работающими в Болгарии", - говорится в заявлении.

Ключевым приоритетом является укрепление внешних границ путем усиления мер наблюдения на болгарско-турецкой границе. Комиссия и Болгария завершают оценку потребностей, и Брюссель окажет финансовую поддержку для усиления управления на границе с Турцией.

Напомним, накануне Евросоюз решил продлить до 2025 года военную миссию IRINI в Средиземном море, которая обеспечивает выполнение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.