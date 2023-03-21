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Підполковник вимагав хабар 100 тисяч з військового за переведення з частини

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 11:22
Підполковник вимагав хабар 100 тисяч з військового за переведення з частини
фото прокуратури

Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині: вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військового за підписання документів на переведення до іншого підрозділу.

Джерело: пресслужба ДБР, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Дослівно ДБР: "Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн".

Деталі: Затриманим повідомили про підозру, суд обрав запобіжний їм захід вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 448 гривень, зазначають прокурори.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Теми: ДБРхабарОдеська областьпрокуратура
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