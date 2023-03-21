Подполковник требовал взятку 100 тысяч с военного за перевод из части

Работники ГБР разоблачили на коррупции заместителя командира одной из воинских частей в Одесской области: требовал 120 тысяч гривен с подчиненного военного за подписание документов на перевод в другое подразделение.

Источник: пресс-служба ГБР, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

Дословно ГБР: "Подполковник действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листа и не инициирование служебной проверки относительно недостачи бронежилетов.

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Оба злоумышленника задержаны при получении части взятки в сумме 100 тысяч грн".

Детали: Задержанным сообщили о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен, отмечают прокуроры.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.