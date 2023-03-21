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ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 11:31

Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн розповіла про перерахунок Києву ще 1,5 мільярди євро у своєму Twitter. Вона підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.

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"Разом ми пишемо майбутнє України в ЄС", - констатувала президентка Єврокомісії.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні.

Рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

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Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україна отримує під вигідний відсоток.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: допомога УкраїніЄС
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