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ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 11:31

Европейский Союз во вторник выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен рассказала о пересчете Киеву еще 1,5 миллиарда евро в своем Twitter. Она подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.

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"Вместе мы пишем будущее Украины в ЕС", - констатировала президент Еврокомиссии.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе.

Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

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Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь - кредит, который Украина получает под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: помощь УкраинеЕС
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