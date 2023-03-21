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ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 12:31

Европейский Союз во вторник выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен рассказала о пересчете Киеву еще 1,5 миллиарда евро в своем Twitter. Она подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.

"Вместе мы пишем будущее Украины в ЕС", - констатировала президент Еврокомиссии.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе.

Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

ВИДЕО ДНЯ

Макрофинансовая помощь - кредит, который Украина получает под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: помощь УкраинеЕС
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