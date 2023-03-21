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Прем'єр Японії прибув з візитом до Києва

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 12:44

Прем'єр-міністр головуючої в "Групі семи" Японії Фуміо Кісіда прибув у вівторок до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє японський телеканал NHK, пише "Європейська правда".

Кісіда прибув до української столиці потягом у вівторок приблизно опівдні. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії.

Візит, який тримали в таємниці до самого приїзду Кісіди, відбувається наступного дня після зустрічі з його індійським колегою Нарендрою Моді у Нью-Делі.

 

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.

Кісіда був єдиним лідером G7, який ще не відвідав Україну після вторгнення Росії у в лютому 2022 року.

Раніше на запрошення Кісіди 24 лютого Зеленський взяв участь в онлайн-саміті G7, присвяченому першій річниці вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та України провели зустріч після ракетної атаки РФ на початку березня, щоб обговорити потреби України.

Теми: Японія
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