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Премьер Японии прибыл с визитом в Киев с визитом

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 12:44

Премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида прибыл во вторник в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, пишет "Европейская правда".

Кисида прибыл в украинскую столицу поездом во вторник примерно в полдень. Его встречали заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии.

Визит, который держали в тайне до самого приезда Кисиды, происходит на следующий день после встречи с его индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели.

 

Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.

Кисида был единственным лидером G7, который еще не посетил Украину после вторжения России в в феврале 2022 года.

Ранее по приглашению Кисиды 24 февраля Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, посвященном первой годовщине вторжения России в Украину.

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Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ в начале марта, чтобы обсудить потребности Украины.

Темы: Япония
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