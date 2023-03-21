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Кулеба поговорив з президенткою Європарламенту про майбутній трибунал щодо агресії РФ

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 12:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Метсола провели телефонну розмову, у якій ключовою темою було створення трибуналу щодо скоєного РФ злочину агресії.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС розповів у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію у питаннях боротьби з безкарністю. 

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"У продовження відповідної резолюції Європарламенту, ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - розповів Дмитро Кулеба. 

Раніше міністр закордонних справ повідомляв, що у групі держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, працюють вже 33 держави

Як відомо, 2 березня 2022 року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

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Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії

Про те, як може вплинути на ці плани ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, читайте у статті Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ЄвропарламентКулеба ДмитроПутінтрибунал
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