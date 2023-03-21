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Кулеба поговорив з президенткою Європарламенту про майбутній трибунал щодо агресії РФ

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 13:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Метсола провели телефонну розмову, у якій ключовою темою було створення трибуналу щодо скоєного РФ злочину агресії.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС розповів у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію у питаннях боротьби з безкарністю. 

"У продовження відповідної резолюції Європарламенту, ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - розповів Дмитро Кулеба. 

Раніше міністр закордонних справ повідомляв, що у групі держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, працюють вже 33 держави

Як відомо, 2 березня 2022 року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії

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Про те, як може вплинути на ці плани ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, читайте у статті Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: ЄвропарламентКулеба ДмитроПутінтрибунал
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