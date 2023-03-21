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Кулеба поговорил с президентом Европарламента о будущем трибунале по агрессии РФ

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 12:46

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Европарламента Роберта Метсола провели телефонный разговор, в котором ключевой темой было создание трибунала по совершенному РФ преступлению агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД рассказал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что призвал Европарламент и дальше сохранять активную позицию в вопросах борьбы с безнаказанностью.

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"В продолжение соответствующей резолюции Европарламента, мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Ранее министр иностранных дел сообщал, что в группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже 33 государства.

Как известно, 2 марта 2022 года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

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В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

О том, как может повлиять на эти планы ордер Международного уголовного суда на арест Путина, читайте в статье Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: ЕвропарламентКулеба ДмитрийПутинтрибунал
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