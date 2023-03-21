В Угорщині поскаржились на намір НАТО обійти блокаду зустрічей з Україною, що триває з 2017 року

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Північноатлантичний альянс скликає зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, проведення яких Будапешт блокував останні шість років.

Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Infostart.

Сійярто повідомив, що на їхній двосторонній зустрічі у вівторок Столтенберг заявив про скликання комісії в рамках зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня.

"Генеральний секретар НАТО оголосив, що з різних причин скличе цю зустріч під час засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня, незважаючи на незгоду Угорщини, і те, що на переконання угорської сторони, це може відбутися лише за умови одностайної волі", - сказав Сійярто.

"Це порушує єдність НАТО і процедуру одностайності. Водночас ми не можемо зробити нічого іншого, ми беремо до відома рішення генерального секретаря", - додав він.

Сійярто зазначив, що Столтенберг приділив увагу на зустрічі питанням, пов'язаним із захистом угорської меншин в Україні, через які Будапешт кілька років блокує засідання комісії на рівні міністрів.

Водночас він заявив, що Угорщина не підтримає жодного значущого інтеграційного кроку України до НАТО чи ЄС, "поки там не будуть відновлені права угорської національної громади відповідно до умов 2015 року і раніше".

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За даними "ЄвроПравди", можливість зустрічі Комісії на міністерському рівні справді пропрацьовується, однак фінального рішення поки що немає. У разі проведення це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

У МЗС України у відповідь на запитання "Європейської правди" повідомили, що поки не можуть підтвердити інформацію про скликання Комісії.

На сайті Альянсу на цей момент анонсована міністерська зустріч на 4-5 квітня у Брюсселі, проте поки немає згадок про Комісію Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

Угорська сторона й раніше використовувала тему про начебто утиски прав угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".

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