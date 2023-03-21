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В Угорщині поскаржились на намір НАТО обійти блокаду зустрічей з Україною, що триває з 2017 року

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 13:24

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Північноатлантичний альянс скликає зустріч Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, проведення яких Будапешт блокував останні шість років.

Про це він заявив у Брюсселі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Infostart.

Сійярто повідомив, що на їхній двосторонній зустрічі у вівторок Столтенберг заявив про скликання комісії в рамках зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня.

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"Генеральний секретар НАТО оголосив, що з різних причин скличе цю зустріч під час засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня, незважаючи на незгоду Угорщини, і те, що на переконання угорської сторони, це може відбутися лише за умови одностайної волі", - сказав Сійярто.

"Це порушує єдність НАТО і процедуру одностайності. Водночас ми не можемо зробити нічого іншого, ми беремо до відома рішення генерального секретаря", - додав він.

Сійярто зазначив, що Столтенберг приділив увагу на зустрічі питанням, пов'язаним із захистом угорської меншин в Україні, через які Будапешт кілька років блокує засідання комісії на рівні міністрів.

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Водночас він заявив, що Угорщина не підтримає жодного значущого інтеграційного кроку України до НАТО чи ЄС, "поки там не будуть відновлені права угорської національної громади відповідно до умов 2015 року і раніше".

За даними "ЄвроПравди", можливість зустрічі Комісії на міністерському рівні справді пропрацьовується, однак фінального рішення поки що немає. У разі проведення це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

У МЗС України у відповідь на запитання "Європейської правди" повідомили, що поки не можуть підтвердити інформацію про скликання Комісії.

На сайті Альянсу на цей момент анонсована міністерська зустріч на 4-5 квітня у Брюсселі, проте поки немає згадок про Комісію Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

Угорська сторона й раніше використовувала тему про начебто утиски прав угорців. Зокрема, минулого року Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".

Читайте також: "Утисків угорської громади в Україні ніколи не було". Відверта розповідь українського угорця.

Теми: НАТОУгорщина
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