В Венгрии пожаловались на планы НАТО обойти блокаду встреч с Украиной, длящуюся с 2017 года

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Североатлантический альянс созывает встречу Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, проведение которых Будапешт блокировал последние шесть лет.

Об этом он заявил в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Infostart.

Сийярто сообщил, что на их двусторонней встрече во вторник Столтенберг заявил о созыве комиссии в рамках встречи министров иностранных дел НАТО 4-5 апреля.

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"Генеральный секретарь НАТО объявил, что по разным причинам созовет эту встречу во время заседания Совета министров иностранных дел НАТО 4-5 апреля, несмотря на несогласие Венгрии и то, что, по убеждению венгерской стороны, это может произойти только при условии единодушной воли", - сказал Сийярто.

"Это нарушает единство НАТО и процедуру единодушия. В то же время мы не можем сделать ничего другого, мы принимаем к сведению решение генерального секретаря", - добавил он.

Сийярто отметил, что Столтенберг уделил внимание на встрече вопросам, связанным с защитой венгерского меньшинства в Украине, из-за которых Будапешт несколько лет блокирует заседания комиссии на уровне министров.

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В то же время он заявил, что Венгрия не поддержит ни одного значимого интеграционного шага Украины в НАТО или ЕС, "пока там не будут восстановлены права венгерской национальной общины в соответствии с условиями 2015 года и ранее".

По данным ЕвроПравды, возможность встречи Комиссии на министерском уровне действительно прорабатывается, однако финального решения пока нет. В случае проведения это будет первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Ранее для обхождения венгерского вето в НАТО проводили совместные встречи с Украиной и Грузией. Сейчас речь идет о проведении именно министерской Комиссии Украина-НАТО.

В МИД Украины в ответ на вопрос "Европейской правды" сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о созыве Комиссии.

На сайте Альянса на данный момент анонсирована министерская встреча на 4-5 апреля в Брюсселе, однако пока нет упоминаний о Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, в конце февраля Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комитета Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование о правах венгерских меньшинств.

Венгерская сторона и раньше использовала тему о якобы ущемлении прав венгров. В частности, в прошлом году Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику в отношении венгерского меньшинства, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

В МИД тогда назвали утверждения Сийярто "надуманными и политизированными".

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