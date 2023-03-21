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З Китаю за рік продали в Росію дронів на понад 12 мільйонів доларів – NYT

Альона Мазуренко Вівторок, 21 березня 2023, 13:29
З Китаю за рік продали в Росію дронів на понад 12 мільйонів доларів – NYT
фото: pixabay

За рік вторгнення Росії в Україну Китай продав окупантам безпілотників та комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів. 

Джерело: The New York Times

Дослівно: "За рік, що минув після вторгнення Росії в Україну, Китай продав їй безпілотників і комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів, згідно з офіційними даними російської митниці, отриманими від стороннього постачальника даних".

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Деталі: Повідомляється, що поставки складалися з продукції DJI та низки менших компаній і часто здійснювалися через дрібних посередників та експортерів.

Складні канали збуту та нечіткі описи продукції в експортних даних не дають змоги точно встановити, чи є в китайській продукції американські компоненти.

Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь.

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Зокрема, продажі дронів DJI до Росії продовжуються, навіть незважаючи на те, що компанія заявила, що призупинила поставки як до Росії, так і до України.

Продукція компанії DJI становила майже половину поставок китайських дронів до Росії, згідно з митними даними.

Частина з них була продана безпосередньо DJI через iFlight Technology, дочірню компанію DJI.

Загалом майже 70 китайських експортерів продали до Росії 26 різних марок китайських безпілотників з моменту вторгнення.

Другий за величиною проданий бренд - Autel, китайський виробник безпілотників з дочірніми компаніями в США, Німеччині та Італії; експортери продали його дронів на суму майже 2 мільйони доларів, а остання партія була відправлена в лютому 2023 року.

На своєму веб-сайті компанія рекламує продажі поліцейським силам США.

Представник DJI заявив, що компанія не знайшла жодних записів про прямі продажі до Росії з 16 квітня 2022 року і що вона розслідуватиме діяльність інших фірм, які продають продукцію Росії.

Компанія Autel повідомила в електронному листі, що їй нічого не відомо про будь-які продажі в Росію і що вона проводить внутрішнє розслідування з цього приводу.

Теми: КитайРосіябезпілотники
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