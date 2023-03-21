Из Китая за год продали в Россию дронов на более чем 12 миллионов долларов – NYT

За год вторжения России в Украину Китай продал оккупантам беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов.

Источник: The New York Times

Дословно: "За год, прошедший после вторжения России в Украину, Китай продал ей беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов, согласно официальным данным российской таможни, полученным от стороннего поставщика данных".

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Детали: Сообщается, что поставки состояли из продукции DJI и ряда меньших компаний и часто осуществлялись через мелких посредников и экспортеров.

Сложные каналы сбыта и нечеткие описания продукции в экспортных данных не позволяют точно установить, есть ли в китайской продукции американские компоненты.

Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь.

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В частности, продажи дронов DJI в Россию продолжаются, даже несмотря на то, что компания заявила, что приостановила поставки как в Россию, так и в Украину.

Продукция компании DJI составляла почти половину поставок китайских дронов в Россию, согласно таможенным данным.

Часть из них была продана непосредственно DJI через iFlight Technology, дочернюю компанию DJI.

В общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали в Россию 26 различных марок китайских беспилотников с момента вторжения.

Второй по величине проданный бренд - Autel, китайский производитель беспилотников с дочерними компаниями в США, Германии и Италии; экспортеры продали его дронов на сумму почти 2 миллиона долларов, а последняя партия была отправлена в феврале 2023 года.

На своем веб-сайте компания рекламирует продажи полицейским силам США.

Представитель DJI заявил, что компания не нашла никаких записей о прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года и что она будет расследовать деятельность других фирм, которые продают продукцию России.

Компания Autel сообщила в электронном письме, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в Россию и что она проводит внутреннее расследование по этому поводу.