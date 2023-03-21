Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ПАРЄ зібрали на зустріч лідерів "хороших росіян"

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 13:39

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) провело зустріч з представниками так званих російських демократичних сил.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради Європи.

Зустріч, яка відбулася в Парижі 20 березня, являла собою обмін думками з представниками російських демократичних сил з метою активізації діалогу та вивчення шляхів співпраці з ПАРЄ в майбутньому.

Реклама:

Зазначається, що зустріч стала практичним продовженням кількох резолюцій ПАРЄ, в яких вона неодноразово закликала "розвивати взаємодію з російським громадянським суспільством, правозахисниками, незалежними журналістами, науковими колами та демократичними силами, які поважають цінності та принципи Організації, включаючи територіальну цілісність України".

Учасники домовилися продовжувати цей діалог.

З російського боку у зустрічі взяли участь президентка Фонду вільної Росії Наталія Арно, Дмитрій Гудков ("Российский антивоенный комитет" / "Российский комитет действий"), Геннадій Гудков (Громадський рух "За свободную Россию", Сергєй Гурієв, ("Российский антивоенный комитет" / Проєкт "Настоящая Россия" / Фонд боротьби з корупцією), Євгенія Кара-Мурза (Фонд "Свободная Россия), Гарі Каспаров ("Форум свободной России" / "Российский комитет действий" / "Российский антивоенный комитет"), Михаїл Ходорковський ("Российский антивоенный комитет"/ "Российский комитет действий").

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, євродепутат і експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що для того, аби допомогти громадянам Росії звільнитися від імперської ностальгії, треба Україну приймати в НАТО.

"Нам треба говорити про перспективу демократичної Росії, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Тому що в деяких західних столицях теж немає віри в демократію в Росії. Через це, коли ми починаємо говорити про повну військову перемогу України, у них виникає острах, що така перемога призведе до розвалу Росії і хаосу, з втратою контролю над ядерною зброєю"

Повне інтерв’ю – у матеріалі Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО.

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: