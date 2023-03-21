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У ПАРЄ зібрали на зустріч лідерів "хороших росіян"

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 14:39

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) провело зустріч з представниками так званих російських демократичних сил.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради Європи.

Зустріч, яка відбулася в Парижі 20 березня, являла собою обмін думками з представниками російських демократичних сил з метою активізації діалогу та вивчення шляхів співпраці з ПАРЄ в майбутньому.

Зазначається, що зустріч стала практичним продовженням кількох резолюцій ПАРЄ, в яких вона неодноразово закликала "розвивати взаємодію з російським громадянським суспільством, правозахисниками, незалежними журналістами, науковими колами та демократичними силами, які поважають цінності та принципи Організації, включаючи територіальну цілісність України".

Учасники домовилися продовжувати цей діалог.

З російського боку у зустрічі взяли участь президентка Фонду вільної Росії Наталія Арно, Дмитрій Гудков ("Российский антивоенный комитет" / "Российский комитет действий"), Геннадій Гудков (Громадський рух "За свободную Россию", Сергєй Гурієв, ("Российский антивоенный комитет" / Проєкт "Настоящая Россия" / Фонд боротьби з корупцією), Євгенія Кара-Мурза (Фонд "Свободная Россия), Гарі Каспаров ("Форум свободной России" / "Российский комитет действий" / "Российский антивоенный комитет"), Михаїл Ходорковський ("Российский антивоенный комитет"/ "Российский комитет действий").

Нагадаємо, євродепутат і експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що для того, аби допомогти громадянам Росії звільнитися від імперської ностальгії, треба Україну приймати в НАТО.

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"Нам треба говорити про перспективу демократичної Росії, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Тому що в деяких західних столицях теж немає віри в демократію в Росії. Через це, коли ми починаємо говорити про повну військову перемогу України, у них виникає острах, що така перемога призведе до розвалу Росії і хаосу, з втратою контролю над ядерною зброєю"

Повне інтерв’ю – у матеріалі Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО.

Теми: ПАРЄРосія
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