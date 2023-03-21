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В ПАСЕ собрали на встречу лидеров "хороших русских"

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 13:39

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провело встречу с представителями так называемых российских демократических сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета Европы.

Встреча прошла в Париже 20 марта. На ней состоялся "обмен мнениями" с представителями российских демократических сил, отметили в Совете Европы. Цель встречи - "активизация диалога и изучение путей сотрудничества" с ПАСЕ в будущем.

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Отмечается, что встреча стала практическим продолжением нескольких резолюций ПАСЕ, в которых она неоднократно призывала "развивать взаимодействие с российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами, научными кругами и демократическими силами".

При этом в Совете Европы подчеркнули, что представители РФ, с которыми происходит взаимодействие, должны уважать ценности и принципы организации, включая территориальную целостность Украины.

Участники встречи договорились продолжать этот диалог.

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С российской стороны во встрече приняли участие президент Фонда свободной России Наталья Арно, Дмитрий Гудков ("Российский антивоенный комитет" / "Российский комитет действий"), Геннадий Гудков (Общественное движение "За свободную Россию"), Сергей Гуриев, ("Российский антивоенный комитет" / Проект "Настоящая Россия" / Фонд борьбы с коррупцией), Евгения Кара-Мурза (Фонд "Свободная Россия), Гари Каспаров ("Форум свободной России" / "Российский комитет действий" / "Российский антивоенный комитет"), Михаил Ходорковский ("Российский антивоенный комитет" / "Российский комитет действий").

Напомним, евродепутат и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что для того, чтобы помочь гражданам России освободиться от имперской ностальгии, нужно принять Украину в НАТО.

"Нам надо говорить о перспективе демократической России, чтобы помочь Украине стать членом НАТО. Потому что в некоторых западных столицах тоже нет веры в демократию в России, - отметил Кубилюс. - Поэтому, когда мы начинаем говорить о полной военной победе Украины, у них возникает боязнь, что такая победа приведет к развалу России и хаосу, с потерей контроля над ядерным оружием".

Полное интервью - в материале Андрюс Кубилюс: Нам надо говорить о демократии в России, чтобы помочь Украине вступить в НАТО.

Темы: ПАСЕРосcия
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