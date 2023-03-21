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Після оголошення Путіним мобілізації, Росію на чартері залишили 250 лікарів – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 14:13
Після оголошення Путіним мобілізації, Росію на чартері залишили 250 лікарів – росЗМІ
Лікарі. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У вересні 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок мобілізації, Росію на чартерному рейсі залишили одразу 250 лікарів, які боялися потрапити до війська – літак їм оплатив мільярдер зі списку Forbes.

Джерело: розслідувальний проєкт "Система" (проєкт "Настоящего времени" і "Радіо Свобода")

Дослівно "Система": "Після початку повномасштабної війни в Україні в групи, які в соціальних мережах об'єднують лікарів-емігрантів із Росії, хлинули нові користувачі. Судячи з їхньої активності, Росію покинули тисячі, можливо, десятки тисяч кваліфікованих лікарів".

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Деталі: За даними проєкту, порівняно із загальним числом російських медиків, РФ покинуло не більш як 1-2% лікарів, але серед них – фахівці зі світовими іменами, головні лікарі відомих московських клінік, завідувачі відділень, науковці, просвітителі. 

Видання розповідає про один масовий виліт лікарів з РФ одразу після оголошення мобілізації у вересні 2022 року.

Повідомляється, що так званий "медичний літак", заповнений винятково лікарями, полетів із Москви 27 вересня. Цей чартерний рейс організував знаменитий лікар, а оплатив російський мільярдер зі списку Forbes, який інвестує у сферу цифрових технологій. Їхніх імен видання не називає.

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Лікарі заплатили за політ по 40 тисяч рублів (трохи більше 500 доларів), а решту необхідних для викупу чартера грошей додав мільярдер.

Як причину для масового вильоту лікарів за кордон, організатори "медичного літака" вигадали нібито "лікарський конгрес у Єревані" (Вірменія). Усім пасажирам рейсу роздали красиві запрошення на вигадану подію і забезпечили кожного сувенірною продукцією з логотипом цього неіснуючого наукового форуму.

У день вильоту, за добу до очікуваного закриття кордонів РФ, єреванський аеропорт Звартноц, перевантажений літаками з Росії, відмовився приймати додаткові чартерні рейси.

Тому неіснуючий конгрес негайно "перенесли" з Вірменії до Казахстану, роздали пасажирам "медичного літака" нові запрошення, і 27 вересня борт благополучно вилетів до Астани, пише "Система".

Теми: Росіямобілізаціявійнамедицина
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