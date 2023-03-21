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После объявления Путиным мобилизации, Россию на чартере покинули 250 врачей – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 21 марта 2023, 15:13
После объявления Путиным мобилизации, Россию на чартере покинули 250 врачей – росСМИ
Врачи. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В сентябре 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации, Россию на чартерном рейсе покинули сразу 250 врачей, которые боялись отправки в войска – самолет им оплатил миллиардер из списка Forbes.

Источник: расследовательский проект "Система" (проект "Настоящего времени" и "Радио Свобода")

Дословно "Система": "После начала полномасштабной войны в Украине в группы, которые в социальных сетях объединяют врачей-эмигрантов из России, хлынули новые пользователи. Судя по их активности, Россию покинули тысячи, возможно, десятки тысяч квалифицированных докторов".

Детали: По данным проекта, по сравнению с общим числом российских медиков, РФ покинуло не больше 1-2% врачей, но среди – специалисты с мировыми именами, главврачи известных московских клиник, заведующие отделениями, ученые, просветители.  

Издание рассказывает об одном массовом вылете врачей из РФ сразу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.

Сообщатся, что так называемый "медицинский самолет", заполненный исключительно врачами, улетел из Москвы 27 сентября. Этот чартерный рейс организовал знаменитый доктор, а оплатил российский миллиардер из списка Forbes, инвестирующий в сферу цифровых технологий. Их имена издание не называет.

Врачи заплатили за полет по 40 тысяч рублей (немного больше 500 долларов), а остальные необходимые для выкупа чартера деньги добавил миллиардер.

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В качестве причины для массового вылета врачей заграницу, организаторы "медицинского самолета" придумали якобы "врачебный конгресс в Ереване" (Армения). Всем пассажирам рейса раздали красивые приглашения на придуманное событие и снабдили каждого сувенирной продукцией с логотипом этого несуществующего научного форума.

В день вылета, за сутки до ожидавшегося закрытия границ РФ, ереванский аэропорт Звартноц, перегруженный самолетами из России, отказался принимать дополнительные чартерные рейсы.

Поэтому несуществующий конгресс немедленно "перенесли" из Армении в Казахстан, раздали пассажирам "медицинского самолета" новые приглашения, и 27 сентября борт благополучно вылетел в Астану, пишет "Система".

Темы: Росcиямобилизациявойнамедицина
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