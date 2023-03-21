Рада підтримала перше читання: захисники безоплатно зберігатимуть репродуктивні клітини у кріобанках

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт 8011, який дозволяє захисникам безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки Оксани Дмитрієвої

Пряма мова: "Проект закону 8011 про право учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство прийнято у першому читанні.

Ще один крок – і наші військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини за кошти держави".

Деталі: У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що внаслідок вторгнення Росії в Україну захисники та захисниці отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій.

Такі поранення позбавляють українців можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство.

Метою законопроєкту вказують "створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції".

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Також одним з завдань законопроєкту є поширення частини гарантій в сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.

Водночас, законопроєктом не передбачається запровадження держзаходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства.

Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно норм проекту має визначатись Кабімін з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.

За розрахунками профільних закладів охорони здоров’я собівартість забору статевих клітин складає близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок.

Необхідні медичні обстеження перед забором клітин в здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.