Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада підтримала перше читання: захисники безоплатно зберігатимуть репродуктивні клітини у кріобанках

Альона Мазуренко Вівторок, 21 березня 2023, 14:25
Рада підтримала перше читання: захисники безоплатно зберігатимуть репродуктивні клітини у кріобанках
фото: pixabay

Народні депутати підтримали у першому читанні законопроєкт 8011, який дозволяє захисникам безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки Оксани Дмитрієвої 

Пряма мова: "Проект закону 8011 про право учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство прийнято у першому читанні.

Реклама:

Ще один крок – і наші військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини за кошти держави".

Деталі: У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що внаслідок вторгнення Росії в Україну захисники та захисниці отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій.

Такі поранення позбавляють українців можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство.

ВІДЕО ДНЯ

Метою законопроєкту вказують "створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції".

Також одним з завдань законопроєкту є поширення частини гарантій в сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.

Водночас, законопроєктом не передбачається запровадження держзаходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства.

Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно норм проекту має визначатись Кабімін з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.

За розрахунками профільних закладів охорони здоров’я собівартість забору статевих клітин складає близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок.

Необхідні медичні обстеження перед забором клітин в здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.

Теми: Верховна РадаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Верховна Рада
Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: