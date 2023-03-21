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Рада поддержала первое чтение: защитники будут бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках

Алена МазуренкоВторник, 21 марта 2023, 15:25
Рада поддержала первое чтение: защитники будут бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках
фото: pixabay

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект 8011, который позволяет защитникам бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Источник: Facebook-страница нардепа Оксаны Дмитриевой

Прямая речь: "Проект закона 8011 о праве участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство принят в первом чтении.

Еще один шаг - и наши военные смогут сохранять свои репродуктивные клетки за счет государства".

Детали: В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате вторжения России в Украину защитники и защитницы получают ранения, которые приводят к потере ими репродуктивных функций.

Такие ранения лишают украинцев возможностей стать биологическими родителями, что значительно ограничивает право на отцовство или материнство.

Целью законопроекта указывают "создание государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, которые влияют на репродуктивные функции".

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Также одной из задач законопроекта является распространение части гарантий в сфере медицинского обеспечения и реабилитационных мероприятий, предоставленных военнослужащим, на полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий.

В то же время, законопроектом не предусматривается введение госмероприятий по обеспечению посмертного отцовства/материнства.

Порядок использования биологических материалов в случае смерти военнослужащего, согласно нормам проекта должен определяться Кабимин с учетом требований законодательства о защите персональной информации.

По расчетам профильных учреждений здравоохранения себестоимость забора половых клеток составляет около 450 гривен для мужчин и около 1425 гривен для женщин.

Необходимые медицинские обследования перед забором клеток у здоровых граждан могут быть проведены в ходе общего прохождения военно-врачебной комиссии.

Темы: Верховная РадаВооруженные силы
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