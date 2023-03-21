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Рада поддержала первое чтение: защитники будут бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках

Алена МазуренкоВторник, 21 марта 2023, 14:25
Рада поддержала первое чтение: защитники будут бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках
фото: pixabay

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект 8011, который позволяет защитникам бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Источник: Facebook-страница нардепа Оксаны Дмитриевой

Прямая речь: "Проект закона 8011 о праве участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство принят в первом чтении.

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Еще один шаг - и наши военные смогут сохранять свои репродуктивные клетки за счет государства".

Детали: В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате вторжения России в Украину защитники и защитницы получают ранения, которые приводят к потере ими репродуктивных функций.

Такие ранения лишают украинцев возможностей стать биологическими родителями, что значительно ограничивает право на отцовство или материнство.

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Целью законопроекта указывают "создание государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, которые влияют на репродуктивные функции".

Также одной из задач законопроекта является распространение части гарантий в сфере медицинского обеспечения и реабилитационных мероприятий, предоставленных военнослужащим, на полицейских, выполняющих служебные задачи в районах военных действий.

В то же время, законопроектом не предусматривается введение госмероприятий по обеспечению посмертного отцовства/материнства.

Порядок использования биологических материалов в случае смерти военнослужащего, согласно нормам проекта должен определяться Кабимин с учетом требований законодательства о защите персональной информации.

По расчетам профильных учреждений здравоохранения себестоимость забора половых клеток составляет около 450 гривен для мужчин и около 1425 гривен для женщин.

Необходимые медицинские обследования перед забором клеток у здоровых граждан могут быть проведены в ходе общего прохождения военно-врачебной комиссии.

Темы: Верховная РадаВооруженные силы
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