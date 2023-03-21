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На Київщині протестували систему виявлення мін за допомогою БПЛА

"Українська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 15:20
На Київщині протестували систему виявлення мін за допомогою БПЛА
Система виявлення мін на основі БПЛА, фото Укрінформу

Польський благодійний фонд "Fundacja POSTUP" провів під Києвом тестування нової технології ідентифікації мін і вибухових предметів за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Тестування пройшло у вівторок 21 березня у Білоцерківському районі Київської області.

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Засновник і директор фонду "POSTUP" Влад Козак під час презентації елементів цієї технології розповів про її особливості. 

Пряма мова Козака: "Ця система сканування мін, вибухонебезпечних об'єктів називається магнітометр, який використовується разом із комерційним дроном для обприскування полів – Agras T16. І наша фундація додатково розробила виніс (конструкція, яка кріпиться до дрона – ред.). Тобто, на основі цієї системи ми скануємо певне поле, обробляємо дані і отримуємо карту мінного поля, яке сапери можуть далі використовувати у своїй роботі".

Деталі: Представники POSTUP продемонстрували, як працює система ідентифікації мін в умовах тестового полігону.

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Зокрема, представник фонду показав роботу дрона у ручному і автоматичному режимах.

За словами Козака, у виніс вставляється магнітометр – карбонова палиця довжиною трохи більше метра, на кінцях якої знаходяться два сенсори. Ці сенсори із частотою 200 Герц заміряють магнітний фон поля.

 

Коли дрон злітає, то магнітометр опускається на відстань орієнтовно два метри від дрона. Завдяки цьому зменшується магнітний фон від дрона, бо в його конструкції є багато металевих елементів.

Це також дозволяє тримати найнижчу відстань від магнітометра до поля. Тобто сам дрон літає на висоті трьох метрів від землі, а магнітометр перебуває на відстані 0,3-0,7 метра.

 

Засновник фонду "POSTUP" поінформував, що дані пишуться не тільки з магнітометра, а і з дрона. Тож інформація з цих двох пристроїв переноситься на комп'ютер і обробляється - у тому числі для уникнення похибки вимірювання, яка може становити до двох метрів.

"Ми потім отримуємо ці дані і накладаємо на карту, яку потім можемо візуалізувати", – зазначив Козак.

 

За його даними, благодійний фонд використовує магнітометр німецького виробництва для замірів, американське програмне забезпечення для геофізики, а також комерційні дрони DJI Agras.

За словами Козака, очолювана ним організація почала працювати над цим проєктом у червні минулого року.

"Саме виніс ми створили під кінець червня, і зараз працюємо над його покращенням та проводимо тестування. Це ми робимо як на тестових полях, так і вже проводили тестування на реальному мінному полі – у Балаклійському районі Харківської області", – сказав він.

Як уточнив очільник фонду, це – перша розробка, і наразі вже завершують роботу над другим прототипом.

Зі свого боку, представники піротехнічних і вибухотехнічних підрозділів ДСНС і поліції заявили, що нова технологія значно пришвидшить обстеження територій і допоможе зберегти життя як їх особового складу, так і цивільних громадян.

"Це буде доволі корисна річ", – сказав представник ГУ ДСНС у Київський області Олег Кудрик.

Раніше БФ Fundacja POSTUP розпочав співпрацю з Державною службою з надзвичайних ситуацій України і підписав відповідну угоду.

Теми: розмінуваннябезпілотникитехнології
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